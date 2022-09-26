اليوم السابع
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القبض على عاطل بالقاهرة لتصنيعه مادة الآيس المخدرة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:16 م
القبض على عاطل بالقاهرة لتصنيعه مادة الآيس المخدرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الاتجار، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وتجهيز مخدر الآيس، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تصنيع مخدر الآيس وترويجها على عملائه، وإنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدرة من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مخدرات

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