السفينة AM OCEAN STAR تغادر سفاجا إلى إندونيسيا وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأثنين، مغادرة السفينة AM OCEAN STAR ميناء سفاجا البحرى فى طريقها إلى إندونيسيا بعد تحميلها بـ 24 ألف طن فوسفات.



وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم أن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 672 شاحنة و74 سيارة.



وشملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 321 شاحنة و34 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 32000 طن بضائع، 351 شاحنة و40 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1150 راكب بموانئها.

