السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "أ.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى الاسلحة النارية بدائرة مركز طما.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 ، بدائرة مركز طما، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طما، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بدائرة المركز ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم ضبط رشاش جرينوف و 3 بنادق آلية ومسدس و2 خزنة و8160 طلقة نارية ، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.













