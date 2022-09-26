قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامير اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية ستعمل مع الحكومة الجديدة فى إيطاليا التى من المتوقع أن تقودها زعيمة حزب "فراتيلى ديتاليا" "إخوان إيطاليا"، جيورجيا ميلوني؛ لتكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.
وقال مامير - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" - إن "المفوضية تعمل مع الحكومات المنتخبة بالتصويت في دول الاتحاد الأوروبي، والأمر نفسه ينطبق على هذه الحالة كما جميع الدول الأخرى"، مضيفا "نأمل في تعاون بناء مع السلطات الإيطالية، والآن ننتظر إيطاليا لتشكل حكومة وفق مبادئ دستورها".
وكانت النتائج الأولية في الانتخابات التشريعية الإيطالية قد أظهرت اليوم فوز حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف، بزعامة جيورجيا ميلوني، ما يضعها على الطريق لتولي رئاسة حكومة يمينية هي الأكثر تطرفاً في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. ويعرف الحزب بتوجهه الشعبوي المشكك في الاتحاد الأوروبي.
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