وقال مامير - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" - إن "المفوضية تعمل مع الحكومات المنتخبة بالتصويت في دول الاتحاد الأوروبي، والأمر نفسه ينطبق على هذه الحالة كما جميع الدول الأخرى"، مضيفا "نأمل في تعاون بناء مع السلطات الإيطالية، والآن ننتظر إيطاليا لتشكل حكومة وفق مبادئ دستورها".

وكانت النتائج الأولية في الانتخابات التشريعية الإيطالية قد أظهرت اليوم فوز حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف، بزعامة جيورجيا ميلوني، ما يضعها على الطريق لتولي رئاسة حكومة يمينية هي الأكثر تطرفاً في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. ويعرف الحزب بتوجهه الشعبوي المشكك في الاتحاد الأوروبي.