اليوم السابع
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إصابة المستشار الألمانى بفيروس كورونا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:10 م
إصابة المستشار الألمانى بفيروس كورونا اولاف شولتز
كتبت:هناء أبو العز

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم، إصابة المستشار الألماني أولاف شولتز بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
 
وقال هيبيستريت، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس، إن شولتز يعاني من أعراض خفيفة وعزل نفسه على الفور، وألغى ظهوره في جميع المناسبات العامة هذا الأسبوع، لكنه يعتزم المشاركة بشكل افتراضي في اجتماعات الحكومة الداخلية.
 
وكان شولتز شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
 
ولم يكن شولتز المسؤول الألماني الوحيد الذي أصيب بفيروس كورونا هذا الأسبوع، فقد أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على تويتر صباح اليوم أنه ثبت أيضا إصابتها بالفيروس.

المستشار الالمانى

فيروس كورونا

وزير الداخلية

أولاف شولتز



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