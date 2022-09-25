مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران دولية أوروبية.. اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 17 رحلة طيران دولية اوربية، ضمن 101 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار بداية من أمس السبت حتي الجمعة المقبلة.



وتبين من جدول رحلات اليوم أن من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 6 رحلات من التشيك، و5 رحلات من أيطاليا، ورحلة بلجيكي، ورحلة من فرنسا، ورحلة من بولندا واخرى مصرية داخلية، ورحلة من سويسرا واخرى من المانيا.



وكانت اوضحت كشوف الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى أن من المقرر وصول، 101 رحلة أسبوعية أغلبها اوربية قادمة من 11 دولة أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية في مقدمة رحلات الوصول الأسبوعية للمطار .



وتبين من كشوف رحلات الطيران الأسبوعية بداية من أمس السبت وحتي الجمعة المقبلة انطلاق موسم السياحة الشتوية بمرسى علم بواقع 98 رحلة طيران دولية و3 رحلات داخلية.



ويصل لمرسى علم خلال الأسبوع من امس السبت 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و17 رحلة من ايطاليا و17 من ألمانيا و32 رحلة من التشيك و18 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا؛ ورحلة من النمسا واخرى من المجر ورحلة من فرنسا و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة .



