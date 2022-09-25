مصرع مسن سقط من أعلى "نخلة" بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 70 سنة مصرعه بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، إثر سقوطه من أعلى إحدى أشجار النخيل بدائرة المركز أثناء صعوده لها لتقليمها تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بسقوط عامل من أعلى شجرة نخيل بدائرة المركز وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من أعلي نخلة ووفاته بناحية دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء قيام المدعو حسانين ح ع 70 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بصعود نخله لتقليمها إختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال نجل شقيقه المدعو الشاذلي ح ح ع 34 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.