مصرع شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو في الغربية

الغربية مصطفى عادل

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو على طريق المحلة بشبيش، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة بشبيش.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم دراجة نارية بعربة كارو، وأسفر الحادث عن مصرع 2 وتم نقل الجثامين للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.