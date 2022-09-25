كوريا الجنوبية تعلن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان

وكشف مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، مساء السبت، عن مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة، بعد يوم من وصول حاملة طائرات أمريكية لإجراء تدريبات مشتركة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن هناك نشاطًا في كوريا الشمالية يشير إلى استعدادات لإطلاق صاروخ باليستي قصير المدى قبالة مدينة سينبو الساحلية الشرقية، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأجرت كوريا الشمالية مرارًا تجارب صاروخية باليستية منذ بداية هذا العام، وسط مخاوف من أن تكون كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربتها النووية السابعة والأولى منذ سبتمبر 2017.

وأطلع وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب الرئيس يون سوك يول على الوضع يوم الجمعة، فيما أمر يون الجيش بالرد على الفور على أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية، وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب.

ومن النادر أن يعلن المكتب الرئاسي عن إشارات تدل على استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ محتمل، مع نشر مثل هذه المعلومات عادة من قبل جيش البلاد.وأخبر مسؤول أمريكي كبير "يونهاب"، بأن هناك احتمالًا بأن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية عندما تزور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل.