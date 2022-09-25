طفرة فى مشروعات مياه الشرب بالأقصر بـ2 مليار جنيه ونسب تغطية 99.9%.. إنفوجراف

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر طفرة تنموية غير مسبوقة في مجال تنفيذ المشروعات بقطاع مياه الشرب للحد الذي جعل حجم الاستثمارات التنموية في هذا القطاع يتجاوز 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة تغطية المحافظة في قطاع المياه 99.9%، حيث أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أنه تم خلال الأعوام الماضية قفزة في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي بحجم استثمارات تنموية تجاوز 2 مليار جنيه لدعم قطاع مياه الشرب بالمحافظة، بجانب ما يجري تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي في القري والنجوع والمناطق المحرومة وقري حياة كريمة.

وأضاف محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نتيجة لتلك الاستثمارات وحجم المشروعات الذي تجاوز 19 مشروعاً، أثمرت الجهود عن تغطية المحافظة بنسبة 99.9% في قطاع المياه بعد التوسع في إنشاء المحطات وشبكات المياه والآبار لتوصيل مرفق المياه لأكثر من مليون و300 ألف نسمة هم عدد سكان محافظة الأقصر، مؤكداً على إستمرار العمل في تنفيذ المشروعات لاستكمال تغطية احتياجات المحافظة في قطاع المياه ودعم المشروعات القائمة للحفاظ على ما تم انجازه، مشيداً بجهود وزارة الإسكان وشركة مياه الأقصر والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ممثلة في الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، لدورهم في تنفيذ تلك المشروعات التنموية.

فيما كشف اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن إنجازات محافظة الأقصر في قطاع المياه، حيث أن حجم الاستثمارات التنموية في قطاع مياه الشرب تجاوز 2.2 مليار جنيه، مضيفاً أن نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة وصلت إلى 99.9 % من سكان محافظة الأقصر والبالغ عددهم 1.3 مليون نسمة.

وأضاف اللواء مهندس محمد يحيي، أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تم تنفيذ أكثر من 19 مشروع لإنشاء محطات وخزانات وروافع مياه وكذلك القيام بأعمال ترفيق وإحلال وتجديد ودعم القطاع بمعدات وسيارات لافتا إلى أن المشروعات شملت دعم قطاع المياه بمدن ومراكز (القرنة، إسنا، وأرمنت، والأقصر، والزينية، والبياضية، والطود) بما تضمه هذه المراكز والمدن من قرى ونجوع بداخلها، موضحاً أن المشروعات تتضمن إنشاء محطة مياه الشيخ مسكين بإسنا بطاقة 61 الف متر مكعب يوميا - ومحطة مياه غرب النيل بمركز القرنة بطاقة 34 الف متر مكعب يومياً - ومحطة مياه الهنادي بمركز إسنا بطاقة 17 الف متر مكعب يومياً - ومحطة مياه الرضوانية بمركز البياضية بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً ، بالإضافة إلى القيام بأعمال توسعات لمحطة المياه الكبري بمركز ارمنت بطاقة 68 الف متر مكعب يومياً - وإنشاء روافع مياه الشرب لزيادة الضغط بالمحافظة- والقيام بعمليات انشاء ابار ارتوازي بمدينة الطود - وانشاء خزانات علوية.