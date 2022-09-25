صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.2%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، وصعد قطاعي الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 7%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.1%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، وهبطت قطاعات العقارات، وخدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، 0.6%، 0.3%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.272 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 392.5 مليون ورقة مالية بقيمة 725.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 6.6%، واستحوذت المؤسسات على 17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 33 مليون جنيه، 3.98 مليون جنيه، 876.9 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 9895 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12202 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3421 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.