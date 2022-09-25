هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.38% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.272 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 9895 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12202 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة.