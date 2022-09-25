رئيس النمسا: سنظل مدافعين عن وحدة أوروبا ومنحازين للشباب وأصدقاء للمناخ

جاء ذلك في جولة انتخابية قام بها الرئيس بيلين حيث عقد لقاء مع عدد كبير من الشباب والمراهقين في مناطق تجمعهم المفتوحة اليوم الأحد، استعدادا للانتخابات الرئاسية في البلاد التي تجري يوم 9 أكتوبر المقبل ويتنافس بها سبعة مرشحين.

وقال الرئيس بيلين إنه سيبذل كل جهده حتى تتجاوز البلاد تداعيات الأزمة الراهنة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والغلاء والتضخم .

ومن جانب آخر، انتهت اللجنة العليا للانتخابات من توزيع بطاقات التصويت بالبريد على الناخبين؛ لتسهيل إجراءات المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يشار إلى أن استطلاعات الرأي العام في البلاد أظهرت تفوقت كاسحا للرئيس الحالي فان دير بيلين والذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها ست سنوات، وذلك بنسبة تقارب 60 % من الأصوات بينما لم يحصل أقرب منافسيه الست إلا على 13 % من الأصوات وهو مرشح حزب الحرية اليميني .