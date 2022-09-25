جراحة ناجحة لفتق بالبطن وتفكك بعظمة القص بعد عملية قلب مفتوح في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه نجح الفريق الطبى بالمستشفى، فى إجراء جراحة ناجحة لمريض يعاني من فتق جراحي بجدار البطن، وتفكك بعظمة القص، بعد إجراء عملية قلب مفتوح تمت منذ 4 سنوات، وذلك بتكلفة 300 جنيه فقط، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف مدير مستشفى الكرنك الدولى، فى بيان صحفى، أن المريض الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، كان يعاني من ألم في الصدر تسبب في إعاقته عن ممارسة حياته بصورة طبيعية، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود فتق جراحي بجدار البطن ( Incisional Hernia )، وتفكك بعظمة القص بعد عملية قلب مفتوح أُجريت له منذ أربعة سنوات لترقيع الشرايين التاجية، بالتعاون المشترك بين قسمي جراحة القلب والصدر والجراحة العامة بالمستشفى تم إجراء جراحة ناجحة للمريض، حيث قام فريق جراحة القلب والصدر في رتق وتثبيت عظمة القص، ومن ثم قام فريق الجراحة العامة برتق الفتق الجراحي باستخدام شبكة.

وخضع المريض للمتابعة بالأقسام الداخلية حتى تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وقد شارك في إجراء العملية كلاً من فريق جراحة القلب والصدر المكون من الدكتور محمد عبدالباري أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قنا، واستشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور حسام السيد أخصائي جراحة القلب والصدر بالمستشفى، ومن فريق الجراحة العامة كل من الدكتور محمد حسن رئيس الأقسام الجراحية بالمستشفى، والدكتور عمرو خديوي أخصائي الجراحة العامة بالمستشفى، ومن فريق التخدير الدكتور محمد عبدالرحمن استشاري التخدير بالمستشفى، ومن تمريض العمليات كل من جابر جابر ومحمد علي الطاهر، حيث يمكن الكشف بعيادة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي أيام الأحد والاثنين والخميس، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف.