المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة حيازة وترويج الاقراص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بقصد الاتجار فيها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت خلال مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا في المتهم والقت قوات الأمن القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته جوهر مخدر وأقراص للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال وسكين " مطواه".

وبمواجهته أعترف بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف الجوال للاتصال بعملائه والسكين للدفاع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد.