المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، القلعة للاستشارات المالية، ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 9784 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1895 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 12077 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 3967 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3144 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3442 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، راية القابضة للاستثمارات المالية، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

وأعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، وابن سينا فارما، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 310 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس، والتي تمثل نسبة 0.01% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 140.1 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.63% وشراء الثالثة 500 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 115 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.95%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 20 ألف سهم، 800 ألف سهم، 59.2 ألف سهم، 484 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 65 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 55.5 ألف سهم، 25 ألف سهم، 90 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 45.9 ألف سهم، على التوالي.