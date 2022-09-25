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"القومى للمرأة": تنظيم 21 من جلسات الدوار لتنمية الأسرة المصرية بأسوان

الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:52 م
"القومى للمرأة": تنظيم 21 من جلسات الدوار لتنمية الأسرة المصرية بأسوان جانب من الجلسات
أسوان - عبد الله صلاح

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، 21 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 9 من المدن والقرى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتنسيق المتواصل مع الوحدات المحلية والقروية.

 

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

 

وأكدت هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى، أن جلسات الدوار استهدفت توعية عدد 1124 سيدة وفتاة بمدينة إدفو وقرى الرديسية بحرى والقنان وعمرو بن العاص بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قريتى سلوا قبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو ، علاوة على قرى قرشة وقورته ثانى وكلابشة بمركز نصر النوبة.

 

وأضافت هدى مصطفى، أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بجانب موضوعات ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الراهنة.

 

السيدات فى قرى حياة كريمة
السيدات فى قرى حياة كريمة

 

توعية السيدات
توعية السيدات

 

جانب من جلسات الدوار
جانب من جلسات الدوار

 


جلسات الدوار

تنمية الاسرة المصرية

حياة كريمة

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