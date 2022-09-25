اليوم السابع
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الصناعة بألمانيا تطلب الإسراع في تحويل الطاقة من الغاز الطبيعي لمصادر أخرى

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:00 م
الصناعة بألمانيا تطلب الإسراع في تحويل الطاقة من الغاز الطبيعي لمصادر أخرى غاز ارشيف
كتبت - مروة الغول

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طلبت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية من الحكومة الألمانية الإسراع في التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط أو الغاز المسال في تشغيل المصانع وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان  أن ارتفاع الأسعار والاختناقات في إمدادات الغاز الطبيعي تحولت إلى خطر تجاري لا يمكن التنبؤ بعواقبه، والتحول من الغاز إلى النفط أو الغاز المسال يمكن أن يساعد المصانع كثيرا لتجاوز فصل الشتاء.
 
وأشار إلى أن السلطات الألمانية تطلب عادة تصاريح شاملة تضم تقارير عند تغيير نوعية الوقود، ويوضح أن هذا الإجراء يستلزم شهورًا، وحذر من أن كثيرًا من الشركات لم تعد تمتلك هذا الوقت، إذا كانت تريد ألا تختفي من السوق.
 
 
 
 

الغاز

الغاز الطبيعى

النفط

الغاز المسال



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