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الصحة: لم يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين مجانا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:46 م
الصحة: لم يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين مجانا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عدم إلغاء العلاج علي نفقة الدولة واستمراره في تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العلاج علي نفقة الدولة حق أساسى لمن ليس لهم تغطية صحية.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، في جميع محافظات الجمهورية، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
 
وأوضحت وزارة الصحة، أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة يتم إصدارها من المجالس الطبية المتخصصة، وتابعت: أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».
 
وتابعت أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.  
 
 

الصحة

نفقة الدولة

المستشفيات

اليوم السابع بلس



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