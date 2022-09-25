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الصحة: إصدار طلبات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا من المجالس الطبية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:37 م
الصحة: إصدار طلبات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا من المجالس الطبية وزارة الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، في جميع محافظات الجمهورية، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة يتم إصدارها من المجالس الطبية المتخصصة، وتابع: أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».
 
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أي مشقة.
 
وتابع أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.  
 
 
 
 
 
 

الصحة

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