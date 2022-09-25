الدكتور أشرف صبحى والنائب أحمد أبو هشيمة يفتتحان 40 مركز شباب فى بنى سويف

تقرير خاص

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، 40 مركز شباب بمحافظة بني سويف بعد تطويرهم وإعادة إعمارهم وتجهيزهم بالأدوات الرياضية ومستلزمات صالات اللياقة البدنية وحمل الأثقال، تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الشباب والرياضة مع مؤسسة أبو هشيمة الخير لتطوير مراكز الشباب بمحافظة بني سويف.

وشهد الدكتور أشرف صبحي والنائب أحمد أبو هشيمة والدكتور محمد هاني انطلاق مارثون للدراجات شارك فيه بعض من ذوي الاحتياجات الخاصة، وانطلق من أمام مبنى ديوان عام محافظة بني سويف.

كما تفقدوا عددا من مراكز الشباب التي تم تطويرها ضمن المبادرة، وسط فرحة عارمة من أهالي القرى التي تحتضن تلك المراكز، قبل أن يتوجهوا لحضور المؤتمر الشبابي الذي أقيم بمركز شباب سمسطا.

ومن جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على مبادرته التي تستهدف تطوير مراكز الشباب من أجل مستقبل أفضل لصناع المستقبل، مؤكدا أنه تم إنفاق حوالي 2 مليار و400 مليون استثمارات في مراكز الشباب خلال ال٤ سنوات الماضية، موضحا أن هذا الرقم يعد طفرة في مجال الاستثمار بمراكز الشباب على مدار تاريخ مصر.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد هاني غنيم بالوزير والنواب الحاضرين للفعالية مثنيا على مبادرة تطوير مراكز الشباب التي تنفذها مؤسسة أبو هشيمة الخير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على أرض المحافظة.

ووجه النائب أحمد أبوهشيمة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تشريفه وحضوره اليوم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تعاونه المثمر دائما.

وتابع قائلا: «أنا دايما بقول على الشباب إنهم رأس حربة مصر وآملها في صناعة مستقبل مشرق.. وعشان كده لازم يتوفرلهم كل سبل أنهم يعبروا عن إبداعهم وأفكارهم ويبقى ليهم أماكن تحتوي تجمعاتهم وفعالياتهم.. مراكز الشباب دايما بنعول عليها كبيئة صالحة لاحتواء الشباب وتجمعاتهم وفعالياتهم.. النهارده إحنا بنتكلم على تطوير 40 مركز شباب في محافظة بني سويف كمرحلة اولى».

وأضاف: «هنا مينفعش انسى التوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للشباب.. وتمكينهم في مختلف قطاعات الدولة».

واختتم حديثه قائلا: «طبعا سعادتي النهارده متضاعفة عشان موجودين في محافظة بني سويف.. وبإذن الله فيه مبادرات تانية في الطريق لأهالي بني سويف».