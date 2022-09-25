اليوم السابع
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إلغاء مزادين للقطن لانخفاض السعر فى الشرقية والفيوم

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:40 م
إلغاء مزادين للقطن لانخفاض السعر فى الشرقية والفيوم قطن ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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ألغت منظومة تداول الأقطان مزادين لبيع كميات كبيرة من القطن في منطقة منشية أبو عمر محافظة الشرقية وفى محافطة بنى سويف، لانخفاض سعر الأقطان عن 4 آلاف جنيه للقنطار الواحد في الفيوم وانخفاضه لـ4650 في الشرقية.

أشارت المصادر لـ" اليوم السابع"، إلى أن المزاد الأول كان يعد أول مزاد لبيع أقطان وجه بحرى حيث كان من المفترض أن ترتفع الاقطان لأعلي من 5 آلاف جنيه للقنطار ما يتراوح من 5 لـ 6 آلاف جنيه، مقارنة بقطن وجه قبلي الذى وصل أعلي سعر له في أول مزاد نحو 5200 جنيه للقنطار ، وبالتالي تم إلغاء المزاد .

وأضافت المصادر، المزاد الثانى لم يصل السعر لـ 4 آلاف جنيه بين الشركات المتزايدة من القطاع الخاص للقنطار حيث تراوح السعر من 3810 ألى 3895، وبالتالي تدخلت شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام ؛لشراء الكمية بواقع 4200 جنيه للقنطار استرشادا بالسعر العالمى.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


القطن

الغزل

النسيج

قطاع الاعمال العام

مزادات القطن



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