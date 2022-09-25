وكيل زراعة دمياط يشهد بدء جنى محصول القطن

دمياط - فريق المحافظات

قام المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بجولة تفقدية استهدفت بعد المناطق الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعة جنى محصول القطن.



وتضمنت الحولة المرور على بعض الحقول الزراعية لمتابعة اتباع سبل الزراعة الحديثة، وكذلك طرق حصاد المحصول، فضلا عن متابعته لحالة محصول القطن بدمياط هذا العام.



وأشار وكيل زراعة دمياط إلي وجود حملات إرشادية قامت بها المديرية خلال موسم زراعة القطن، لافتا إلي أنه يتم الآن اعداد تقرير عن إنتاج دمياط من القطن هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلي أن المديرية تنتظر انتهاء موسم حصاد القطن لتعلن انتاج المحافظة منه هذا العام.



وأوضح أيضا أن مشروعات تبطين الترع ساهم بشكل كبير في حل أزمات الري الزراعي والتي كانت تؤثر سلبا على الحاصلات الزراعية، مشيرا إلي وجود تعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والمزارعين للخروج بأفضل موسم لإنتاج القطن هذا العام.





جولة وكيل زراعة دمياط



متابعة حصاد القطن في دمياط



وكيل زراعة دمياط يتابع حصاد القطن



