اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:12 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية سوق الخضار
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة  أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الاحد  كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.
 
‎‏‎‏‎- البطاطس بـ7.75 جنيه.
 
‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ2.75 جنيه.
 
‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
 
‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 12.5 جنيه.
 
‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5.
 
‎‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.
 
‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
 
 -الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 8 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .
 
‏‎- بامية 25‎ جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
‏‎‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.
 
- البامية 25 جنيها.
 
 
 
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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