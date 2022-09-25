أخبار مصر.. زلزال بقوة 3.62 ريختر على بعد 189 كيلو مترا جنوب غربى الإسكندرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأحد، هزة أرضية على بعد 189 كم جنوب غرب الإسكندرية.
هزة أرضية بقوة 3.62 ريختر على بعد 189 كيلو مترا جنوب غربى الإسكندرية
النيابة العامة تنفى صحة خبر حبس قضاة بمحكمة شمال القاهرة
الجمهورية الجديدة تتجه إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعى
رئيس هيئة الشئون الإسلامية بالإمارات: الرئيس السيسي يرعى القرآن وأهله
أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن أهل القرآن يُغبطون على الرياض التي يرتاعون فيها لأن جلساءهم الملائكة، والله (تبارك وتعالى) استخدمهم لترديد كلامه، وجعل محبتهم وتعظيمهم في قلوب من حولهم.
أبو الغيط: لا يمكن للمجتمع الدولى أو دول المصب قبول فرض إثيوبيا إرادتها ضد القانون
التنمية المحلية: ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة فى الشوارع بنسبة 35%
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول متابعة تطبيق المحافظات لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء فى المصالح الحكومية والأماكن العامة تنفيذاً لقرارات مجلس المحافظين وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية.
إطلاق كرنفال مصر الدولي للفنون بالغردقة بمشاركة 42مبدعا من 15دولة اليوم..صور
حبس الفنان مصطفى هريدى سنة وكفالة 2000 جنيه بتهمة إصابة 4 شباب بسيارته
الإسكان: بدء تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" لمتوسطى الدخل بالعاشر من رمضان
تجهيز المدارس بمقاعد جديدة استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور
استقبلت المدارس مقاعد جديدة استعدادا للعام الدراسي المقبل المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث قامت المدارس بفرش الفصول "بالديسكات" لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية متميزة بها كافة الإمكانيات المطلوبة من مقاعد وشاشات ذكية وأيضا مراوح لتوفير التهوية اللازمة مع الحفاظ على نظافة الفصول الدراسية.
استشهاد شاب فلسطينى وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال فى نابلس
استشهد شاب فلسطينى، وأصيب ثلاثة آخرون، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية.
32 ساعة عمل أسبوعيا.. مشروع قانون لتخفيض أسبوع العمل لـ4 أيام فى بريطانيا
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن عضو برلماني من حزب العمال قدم مشروع قانون برلماني من شأنه أن يخفض فعليًا أسبوع العمل لجميع الموظفين إلى أربعة أيام.
برونو سافيو لاعب الأهلى الجديد يفوز بجائزة أفضل هدف بالدوري البوليفى
فاز البرازيلي برونو سافيو لاعب النادى الأهلي الجديد بجائزة بعد انتقاله إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي قادما من نادي بوليفار البوليفي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 1.5 مليون يورو.
طقس حار على أغلب الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
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