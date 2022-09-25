أخبار مصر.. زلزال بقوة 3.62 ريختر على بعد 189 كيلو مترا جنوب غربى الإسكندرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأحد، هزة أرضية على بعد 189 كم جنوب غرب الإسكندرية.

هزة أرضية بقوة 3.62 ريختر على بعد 189 كيلو مترا جنوب غربى الإسكندرية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأحد، هزة أرضية على بعد 189 كم جنوب غرب الإسكندرية.

النيابة العامة تنفى صحة خبر حبس قضاة بمحكمة شمال القاهرة

أكدت النيابة العامة عدم صحة الخبر المتداول أمس بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة، المدعى فيه بإلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطيًٌا على ذمة اتهامهم في قضية رشوة، إذ لا يُعد الخبر سوى محض إشاعة كاذبة، وأن البيان الصحيح في الواقعة هو إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة رئاسته رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.

الجمهورية الجديدة تتجه إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعى

تمضي الدولة المصرية قدماً نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، في ضوء ما تمتلكه من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، حيث نجحت في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، في ظل إبرامها المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، بجانب إطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادراتها من الغاز، بما يحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، علاوة على استشراف الآفاق المستقبلية، وهو الأمر الذي يجعل مصر عنصراً فاعلاً وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة.

رئيس هيئة الشئون الإسلامية بالإمارات: الرئيس السيسي يرعى القرآن وأهله

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن أهل القرآن يُغبطون على الرياض التي يرتاعون فيها لأن جلساءهم الملائكة، والله (تبارك وتعالى) استخدمهم لترديد كلامه، وجعل محبتهم وتعظيمهم في قلوب من حولهم. أبو الغيط: لا يمكن للمجتمع الدولى أو دول المصب قبول فرض إثيوبيا إرادتها ضد القانون قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن هناك مشاورات جارية بين مصر والسودان من جهة وأطراف دولية من جهة أخرى بشأن ملف سد النهضة. التنمية المحلية: ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة فى الشوارع بنسبة 35% تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول متابعة تطبيق المحافظات لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء فى المصالح الحكومية والأماكن العامة تنفيذاً لقرارات مجلس المحافظين وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية. إطلاق كرنفال مصر الدولي للفنون بالغردقة بمشاركة 42مبدعا من 15دولة اليوم..صور تنطلق مساء اليوم الأحد، فعاليات كرنفال مصر الدولي للفنون فى دورته الثانية، بمشاركة 42 فنانًا من 15 دولة أجنبية، بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، والتي تأتى بالتزامن مع احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد، وتقام خلال الفترة من 25 سبتمبر الجارى، وحتى 1 من أكتوبر المقبل، بأحد فنادق الغردقة بالممشي السياحي، وتحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى. حبس الفنان مصطفى هريدى سنة وكفالة 2000 جنيه بتهمة إصابة 4 شباب بسيارته قضت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم بالحبس سنة وكفالة ألفين جنيه وتعويض مدنى 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته. الإسكان: بدء تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" لمتوسطى الدخل بالعاشر من رمضان صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " لمتوسطي الدخل بمساحات تتراوح بين (100 - 110- 120 م2) للوحدة كاملة التشطيب، بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان، بجانب مواصلة تنفيذ 11160 وحدة سكنية بالمبادرة بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو. تجهيز المدارس بمقاعد جديدة استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور استقبلت المدارس مقاعد جديدة استعدادا للعام الدراسي المقبل المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث قامت المدارس بفرش الفصول "بالديسكات" لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية متميزة بها كافة الإمكانيات المطلوبة من مقاعد وشاشات ذكية وأيضا مراوح لتوفير التهوية اللازمة مع الحفاظ على نظافة الفصول الدراسية. استشهاد شاب فلسطينى وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال فى نابلس استشهد شاب فلسطينى، وأصيب ثلاثة آخرون، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية.

32 ساعة عمل أسبوعيا.. مشروع قانون لتخفيض أسبوع العمل لـ4 أيام فى بريطانيا

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن عضو برلماني من حزب العمال قدم مشروع قانون برلماني من شأنه أن يخفض فعليًا أسبوع العمل لجميع الموظفين إلى أربعة أيام. برونو سافيو لاعب الأهلى الجديد يفوز بجائزة أفضل هدف بالدوري البوليفى فاز البرازيلي برونو سافيو لاعب النادى الأهلي الجديد بجائزة بعد انتقاله إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي قادما من نادي بوليفار البوليفي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 1.5 مليون يورو.

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