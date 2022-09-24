19.9 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة التجارية خلال الربع الثاني من 2022

كتب هانى الحوتى

تصدر النشاط التجاري ترتيب الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من خدمات نشاط التمويل متناهي الصغ ر، خلال الربع الثاني من عام 2022، من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 19.9 مليار جنيه بحصة سوقية 60.2% من قيمة الأرصدة، وعدد مستفيدين بلغ 2.4 مليون مستفيدة بنسبة 64.3%، مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الثاني من عام 2021، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 13.8 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.2 مليون مستفيد.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ، جاء النشاط الخدمي بالترتيب الثالث في نهاية الربع الثاني من عام 2022 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 4.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 497.2 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2021، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 3 مليارات جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 412.4 ألف مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثالث بنسبة 13.8%، والمركز الثالث بالنسبة لأعداد المستفيدين بنسبة 13.16%.

وحل النشاط الزراعي بالترتيب الثاني في نهاية الربع الثاني من عام 2022 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 6.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 565.8 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2021، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 4.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 536 ألف مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي المركز الثاني بنسبة 18.6%، والمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين بنسبة 15%.

فيما جاء النشاط الإنتاجي والحرفي بالترتيب الرابع في نهاية الربع الثاني من عام 2022 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 2.4 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 286.8 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2021، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 1.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 205.2 ألف مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثالث بنسبة 7.4%، والمركز الثالث بالنسبة لأعداد المستفيدين بنسبة 7.6%.

وكان الربع الثاني من عام 2022، قد شهد نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة 45% ليصل إلى 32.9 مليار جنيه مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 22.5 مليار جنيه، وارتفعت أعداد المستفيدين بنسبة 13.8% ليصل إلى 3.8 مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بنحو 3.3 مليون مستفيد خلال الربع المماثل من العام الماضي.