هل تحب التفاح؟.. تعرف على الآثار الجانبية الخطيرة لتناول الكثير منه

كتبت إيناس البنا

منذ الطفولة، قيل لنا جميعًا، "تفاحة في اليوم ، تغنيك عن الطبيب" وهي تفعل ذلك حقًا، تمتلئ الفاكهة اللذيذة والعصيرية بالعناصر الغذائية المذهلة والألياف الغذائية الذي ينظم القناة الهضمية والجهاز الهضمي، التفاح محملة بالفيتامينات والبوتاسيوم وتقوي جهاز المناعة.

كم عدد التفاح الذي يجب استهلاكه في اليوم؟



ومع ذلك، وفقا لموقع " healthline"، تناول الكثير يمكن أن يضر التفاح بصحتنا. يمكن أن تسبب أيضًا الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي، وفقًا للأطباء ، فإن تفاحتين فقط يوميًا مفيدان للصحة.

كيف يسبب التفاح مشكلة؟



نظرًا لكون التفاح غنيًا بالكربوهيدرات، فإنه يوفر طاقة فورية، مما يجعله أفضل وجبة خفيفة قبل التمرين، ومع ذلك ، يمكن أن يتسبب الكثير منهم في حدوث المشكلات التالية:

مشاكل في الجهاز الهضمي:



كونها غنية بالألياف، فإن التفاح، إذا كان يحتوي على الكثير منها، يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك، في المتوسط ​​، يحتاج الشخص إلى 70 جرامًا من الألياف كحد أقصى في اليوم، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى نتائج عكسية.

تقلبات في مستويات السكر في الدم:



يحتوي التفاح على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة إلى جانب رفع الحالة المزاجية بسبب السيروتونين، ومع ذلك ، فإنه يسبب بعض التقلبات الكبيرة في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى اشتهاء المزيد من السكر، يعتقد الأطباء أن الأشخاص الذين يعانون من سوء التمثيل الغذائي ومرضى السكر يعانون من حساسية الأنسولين السيئة إذا تناولوا الفاكهة.

التفاح غني بالمبيدات:



بحسب المجموعة العمل البيئية، يحتوي التفاح على أعلى نسبة من المبيدات، تم حظر مبيد الآفات diphenylamine ، وهو مركب كيميائي موجود في التفاح، من قبل الاتحاد الأوروبي لأنها مادة مسرطنة محتملة.

يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن:



وفقًا لخبراء الصحة، فإن تناول الكثير من التفاح يمكن أن يزيد وزنك، يحتوي التفاح على نسبة عالية من الكربوهيدرات واستهلاك الكثير منها لن يسمح للجسم بحرق السعرات الحرارية التي يحتاجها لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

يمكن أن يضر الأسنان:



التفاح غني بالمحتوى الحمضي، يعتقد الأطباء أن تناول الكثير من التفاح يمكن أن يسبب مشاكل في الأسنان أكثر من شرب المشروبات الغازية.