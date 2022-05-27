3 فوائد صحية لتناول عصير التفاح.. منها إنقاص الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

لقد سمعنا جميعًا أن تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب ، ولكن ماذا عن عصير التفاح؟ غالبًا ما تكون هذه الفاكهة دائمًا موجودة في خزانة المؤن أو الثلاجة، يعتبر عصير التفاح أكثر من مجرد فاكهة مناسبة للأطفال، فهو وسيلة سهلة لجميع الأشخاص في أي عمر بتناول حصة إضافية من الفاكهة، وفى السطور القادمة سنوضح لك الفوائد العديدة لعصير التفاح وفقا لما نشره "eatthis".

صحة الأمعاء:

يعتبر التفاح من الأطعمة التي تحتوي على بريبايوتك، مما يعني أنه يغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة، تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على البريبايوتك الفاصوليا والشوفان والموز والتوت والثوم .

كوب واحد من عصير التفاح غير المحلى يحتوي على جرامين من الألياف، معظمها قابل للذوبان، تساعد الألياف القابلة للذوبان على إبطاء عملية الهضم ، مما يحسن امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله.

إنقاص الوزن:

إذا كنت تبحث عن طرق سهلة لخفض السعرات الحرارية دون التضحية بأطعمتك المفضلة ، يمكن أن يساعدك عصير التفاح، كوب من عصير التفاح غير المحلى يحتوي على 25 سعرة حرارية فقط مقارنة بـ 964 سعرة حرارية موجودة في نصف كوب من زيت الكانولا .

ترطيب الجسم:



عصير التفاح هو مصدر ترطيب صحي عندما تكون مريضًا ، يمكن أن يكون هذا مفيدًا عندما تعاني من القيء أو الإسهال ، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، 88٪ من عصير التفاح يتكون من الماء ، هذا يعني أن نصف كوب فقط من عصير التفاح يضيف 3.5 أوقية من الماء إلى نظامك، يحصل عصير التفاح على نقاط إضافية كغذاء مريض لأنه لطيف نسبيًا وسهل الهضم ومصدر سريع للطاقة.