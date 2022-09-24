هبوط كبير فى أسعار الذهب بعد ارتفاعات منتصف الأسبوع.. فيديو

كتب - مؤنس حواس

اضطرابات عدة شهدها سوق الذهب هذا الأسبوع، بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية قرب 1160 جنيها للجرام من عيار 21 بمنتصف الأسبوع، ثم أخذ المعدن الأصفر رحلة هبوط تصحيحي إلى 1128 جنيها للجرام بختام تداولات هذا الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام تداولات الأسبوع، هبوط ملحوظ بحوالي 12 جنيها، بعد عدة قفزات في سعر الذهب في السوق المحلي بمصر ليصل إلى مستويات 1160 جنيها في بعض جلسات التداول هذا الأسبوع، وجاء هبوط سعر الذهب في مصر بسبب زيادة في المعروض بالسوق.

وهبط سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1140 جنيها للجرام إلى مستويات 1128 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع تراجع الطلب على الذهب جزئيا عقب ارتفاع كبير في الأسعار، كما أن التراجع العالمي للذهب انعكس على السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 1128 جنيها وعيار 18 يسجل 966 جنيها وعيار 24 يسجل 1289 جنيها والجنيه الذهب 9024 جنيها.

وأكت شعبة الذهب، أن حركة المعدن النفيس في مصر باتت ترتبط بشكل كبير بحركة الدولار والذي شهد عدة تحركات الأيام الماضية مما تسبب في صعود الذهب، كما أن عوامل العرض والطلب تساهم بشكل كبير في تحديد سعر الذهب.

وأضافت شعبة الذهب على لسان أسامة الجلا سكرتير الشعبة، أن السوق لا يمكن الحكم علي مستقبل الأسعار فيه، فهناك تغيرات عدة ومتكررة على مدار اليوم في حركة السوق لارتباطه بعوامل العرض والطلب والدولار.