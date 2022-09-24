اليوم السابع
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تعمل عن طريق البلوتوث..

مستشفى وادى النيل يطلق مؤتمرا طبيا للإعلان عن توافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:49 م
مستشفى وادى النيل يطلق مؤتمرا طبيا للإعلان عن توافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب مستشفى وادى النيل تطلق المؤتمر الطبى للإعلان عن توافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب
كتب ــ محمود راغب - تصوير خالد كامل

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انطلق بمستشفى وادى النيل، منذ قليل، فاعليات المؤتمر الطبى للإعلان الرسمى عن توافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبى القابلة للزرع فى الجسم والتى تعمل عن طريق البلوتوث.
 
يعقد المؤتمر برعاية الدكتور حازم  خميس المدير العام لمستشفى وادى النيل، وتحت إشراف الدكتورة لمياء علام مدير وحدة كهرباء القلب بمستشفى وادى النيل، وبحضور  الخبير البريطانى والمدير الإقليمى لشركة ABBOTT و نخبة من أكبر أساتذة القلب بجمهورية مصر العربية.
 
كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر إقامة ورشة عمل للنقل الحى لتركيب الأجهزة  للمرضى لأول مرة فى مصر وإفريقيا .
 
وتأتى أهمية هذا المؤتمر لإنفراد إستخدام مستشفى وادى النيل بهذه التقنية وأحدث الأجهزة العالمية المتقدمة فى مصر وإفريقيا، لأول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث والذى يعمل من خلال تطبيق على الهاتف الذكي للمريض، حيث يتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة مما يساعد فى التدخل المبكر لمنع حدوث المضاعفات.
 
ويشهد المؤتمر كل من، الدكتور إسلام شوقى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب ، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس قسم القلب بقصر العينى  ورئيس  شعبة ضعف القلب  بالجمعية المصرية لأمراض القلب ونخبة من الأطباء .
 
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مستشفى وادى النيل

وادى النيل

القلب

امراض القلب



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