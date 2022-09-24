مدير مستشفى وادى النيل: نوفر أحدث خدمات وتقنيات تحسن من الوضع الصحى فى مصر

كتب ـ محمود راغب ـ تصوير خالد كامل

قال الدكتور حازم خميس المدير العام ل مستشفى وادى النيل ، إن منظمات القلب موجودة منذ سنوات طويلة ومنها أنواع كثيرة ولكل نوع استخدام فى وقت معين.

وأضاف المدير العام لمستشفى وادى النيل، أن الجهاز الذى تقدمه المستشفى اليوم يمكننا من خلاله متابعة المرضى من أى مكان فى العالم على مدار 24 ساعة.

وأكد أن أى تطور طبى فى مصر ينعكس على المرضى المصريين فى الخدمة الطبية محتاجين، قائلا: "نوفر للمرضى أحدث خدمات وأحدث تقنيات تحسن من الوضع الصحى فى مصر".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش عقد مستشفى وادى النيل، فعاليات المؤتمر الطبى للإعلان الرسمى لتوافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبى القابلة للزرع فى الجسم والتى تعمل عن طريق البلوتوث .

يأتى ذلك برعاية الدكتور حازم خميس المدير العام للمستشفى، وتحت إشراف الدكتورة لمياء علام مدير وحدة كهرباء القلب بمستشفى وادى النيل وذلك بحضور مدير التدريب ومدير المبيعات لشركة ABBOTT و نخبة من أكبر أساتذة القلب بجمهورية مصر العربية.

ويتم خلال فعاليات المؤتمر، إقامة ورشة عمل للنقل الحى لتركيب الأجهزة للمرضى لأول مرة فى مصر وإفريقيا .

وتأتى أهمية هذا المؤتمر لانفراد استخدام مستشفى وادى النيل بهذه التقنية وأحدث الأجهزة العالمية المتقدمة فى مصر وإفريقيا، لأول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث والذى يعمل من خلال تطبيق على الهاتف الذكي للمريض ، حيث يتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة مما يساعد فى التدخل المبكر لمنع حدوث المضاعفات.

ويشهد المؤتمر كل من، الدكتور إسلام شوقى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب ، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس قسم القلب بالقصر العينى ورئيس شعبة ضعف القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب ونخبة من الأطباء .