اليوم السابع
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مايا مرسى تبحث مع ممثلى الأمم المتحدة سبل تمكين المرأة بكافة المجالات

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:34 ص
مايا مرسى تبحث مع ممثلى الأمم المتحدة سبل تمكين المرأة بكافة المجالات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع ممثلى منظمة الأمم المتحدة للمرأة  فى مصر بهدف مناقشة الإطار الاستراتيجي للخطط عمل المنظمة خلال الخمس سنوات القادمة في الفترة من 2023 وحتي 2027، وذلك بحضور كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وجيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وفريق عمل هيئة الامم المتحدة للمرأة.
 
وأعربت  الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالعمل والتعاون المثمر مع هيئات الأمم المتحدة في مصر في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات، مثمنة الجهود التى تمت بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الامم المتحدة للمرأة حتى الان. 
 
وأكدت على أن المجلس يرحب دائما بالتعاون مع كافة المنظمات والهيئات بما يخدم تعزيز وضع المرأة في مصر ويساند جهود وتوجهات الدولة في هذا المجال، وبما يتماشى مع تنفيذ الحكومة المصرية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المنبثقة من رؤية مصر 2030، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة . 
 
وهدف الاجتماع إلى التشاور مع المجلس القومي للمرأة بشأن خطط عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الخمس سنوات القادمة، وقد أعربت السيدة كرستين عرب عن سعادتها بالعمل مع  المجلس والشراكة المثمرة بين الجانبين في مجال تمكين المرأة .
 
 
 
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

الامم المتحده



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