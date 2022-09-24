اليوم السابع
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فرنسا.. إحباط محاولات جديدة لعبور المهاجرين المانش إلى بريطانيا

السبت، 24 سبتمبر 2022 05:00 ص
فرنسا.. إحباط محاولات جديدة لعبور المهاجرين المانش إلى بريطانيا الشرطة الفرنسية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الشرطة الفرنسية أنها منعت محاولات جديدة لعبور المهاجرين من أراضيها إلى بريطانيا الجمعة، في وقت بلغ فيه عدد من عبروا قناة المانش منذ بداية العام مستوى قياسيا.

وقالت الشرطة إنها "أحبطت الليلة الماضية في أمبلتيوس ومارك وويميرو ثلاث محاولات لعبور البحر بشكل سري إلى إنكلترا. وتم ضبط معدات بحرية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مديرية الأمن العام أن حوالى أربعين مهاجرا أوقفوا في أمبلتيوس و70 في مارك و25 في ويميرو، كما أوقف 28 شخصا في توكيه.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أن عددا من سلكوا طريق الهجرة عبر المانش في قوارب صغيرة منذ بداية العام تجاوز 30 ألفا، ويعد هذا الرقم أعلى من إجمالي من عبروا القناة في كامل عام 2021.


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