اليوم السابع
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طوارئ فى "الإسماعيلية الأزهرية" استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد

السبت، 24 سبتمبر 2022 03:14 م
طوارئ فى "الإسماعيلية الأزهرية" استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد الأزهر الشريف- أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أعلنت منطقة الإسماعيلية الأزهرية حالة الطوارئ، فى المعاهد الأزهرية بكافة مستوياتها التعليمية المختلفة استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد 2022م / 2023 م، ومدى جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب والاهتمام بالتواجد فى طابور الصباح وتفعيل الإذاعة المدرسية، والحرص على إتمام العمل بإتقان.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السيد بيومى، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية للمواد العربية والشرعية اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022م مع مديرى المراحل وموجهى العموم.

 

وخلال الاجتماع أكد "بيومي" سرعة الانتهاء من إجراءات الندب والنقل بالتنسيقات المختلفة لتوفير الكوادر اللازمة من المعلمين بالمعاهد كافة، كما أشار إلى تشكيل لجان متابعة لاستعدادات المعاهد لبدء الدراسة من حيث: "المبنى - العاملين – السجلات - الكتب الدراسية".

 

وشدد "بيومي" على الانتهاء من إعداد الجداول داخل المعاهد قبل بدء العام الدراسى الجديد، فضلًا عن التأكد من توزيع الكتب المدرسية على الطلاب بالمراحل التعليمية كافة.

 


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