تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا حول المخاطر المهددة لسلامة الغذاء

‏كتبت ــ أسماء نصار

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة "الهاسب" لعدد من المهندسين العاملين بمصانع الأغذية وشباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية.

أكد شاكرعرفات مدير المعهد، أكد أن تطبيق نظام الهاسب كنظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPs التى يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية، وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية وجعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.

أضاف أنه نظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل في من يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب. وعليه فإن أى منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها تأهيل العاملين و يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية و توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة و اعتماده على متطلبات Prerequisites يجب أن تكون مكتوبة ومفصلة و يمكن تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي.

كما يقلل من فرص سحب المنتج من السوق Product Recall، حيث إنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء ويفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية ويزيد من ثقة المستهلك في المنتج.

أشار الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد، إلى أنه فى نهاية البرنامج سيتمكن المدرب من التعرف علي مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء- وضع الاسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر - وضع الاجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر او التخلص منها او خفض احتمالات حدوثها وذلك عن طريق تحديد نقط للتحكم والسيطرة (CCP) في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها - منع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين او تقليله لاقل حد ممكن - التحكم في التلوث.