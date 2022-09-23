تكنولوجيا الأغذية: وضع لحوم للأطفال بـ"اللانش بوكس" ثقافة خاطئة والجبن أفضل

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة منال عز الدين، الباحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن إقبال الأمهات على وضع لحوم فى "لانش بوكس" الأطفال في وجبات الإفطار للمدرسة تصرف غير صحيح، موضحة أن الأفضل للأطفال وضع جبن وتكون بحليب طبيعي وليست علب الجبنة المصنعة وتكون نباتية الدهن.

وطالبت الدكتورة منال عز الدين، في لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، على قناة DMC، بتزويد ثقافة الوعي لدى الأطفال فيما يتعلق بالوجبات الجاهزة والأكل السريع، مضيفة: "لازم نزود ثقافة الطفل ونخلي الطفل يجيب الحاجة ويجهزها معانا في البيت والمشاركة ستجعل الطفل يحب يأكلها".

واستكملت: "الأكل الجاهز خطير وملئ بالمواد الحافظة ولازم نصلح ثقافة الأبناء لأن في حرب شرسة من الدعاية والشكل المبهر لصورة الطعام الجاهز"، مؤكدة وجود أطعمة طبيعية جميلة غنية بالعناصر والمواد الغذائية.