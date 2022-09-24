برنامج تدريبى متميز في هيئة قناة السويس لطلاب التعليم الفني بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أنهى طلاب قسم الملاحة والفنون البحرية بتعليم الإسماعيلية الفني، تدريبهم بإدارة تحركات هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار تدريب وتأهيل الشباب وضرورة صقل مهاراتهم الشخصية، علاوة على تعميق قدراتهم في استخدام التقنيات بشكل احترافي يستهدف تحقيق أعلى قيمة مضاعفة من العملية التدريبية.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، وبتوجيه من طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإشراف إحسان العيادي، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بالإسماعيلية والتي بذلت جهدًا كبيرًا ومضنيًا في الإعداد والتجهيز.

وقام الطلاب بالصعود إلى القاطرات والتعرف على الأجهزة الملاحية فيها، كما تم التجول داخل القاطرة ومشاهدة غرف القيادة والمعيشة.

في ذات السياق، اختتم طلاب قسم المحركات البحرية تدريبهم الذي جرى داخل ورش كراكات هيئة قناة السويس على يد نخبة من المهندسين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وذلك بورشة الديزل.

ووجه الطلاب الذين تم ترشيحهم واختيارهم بعناية فائقة، جزيل الشكر والتقدير للمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية على جهده الكبير، إضافة للسادة أعضاء هيئة التدريب الأكفاء.

جدير بالذكر أن التدريب أقيم بدعم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

كان محافظ الإسماعيلية وجه في لقاءات عديدة بضرورة إيجاد وتوفير فرص تدريبية متنوعة لطلبة التعليم الفني صانعي مستقبل مصر وأملها المنشود.