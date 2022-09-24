بدء رصف طريق الفرافرة عثمان بن عفان بطول 45 كيلو مترا ضمن حياة كريمة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن البدء في أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق الفرافرة عثمان بن عفان، كمرحلة أولى ضمن خطة رصف الطريق الممتد من مدينة الفرافرة حتى قرية أبو هريرة بطول 45 كم، تحت إشراف فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تستهدف 28 قرية وتابع على مستوى المركز .

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن نسبة التنفيذ فى مشروعات حياة كريمة بالفرافرة تضمنت نسبة الإنجاز بقطاع الصحة 84% تضمنت تنفيذ مرافق الإسعاف بنسبة 100% والوحدات الصحية بنسبة 78% وقطاع المحليات على وشك الانتهاء وجارى عمل التشطيبات للعدد الكلى للمجمعات بإجمالى 6 مجمعات فى قطاع الزراعة بنسبة 93.5% وجارى تنفيذ التشطيبات اللازمة، بينما الوحدات الصحية وصلت معدلات التنفيذ 95% .

وأضاف المحافظ، أن قطاع الزراعة وصلت معدلات التنفيذ ما بين الانتهاء من التشطيبات بمعدلات إنجاز وصلت إلى 90، وفى قطاع الصرف الصحى تم الانتهاء بنسبة 100% من خطوط الانحدار والطرد، 78% لمحطات الرفع، بينما وصلت نسبة إنجاز محطات المعالجة 42.5%.

وأكد المحافظ، أنه جرى التنسيق والإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" والتى تشمل مركز الخارجة و24 قرية وتابعا ومركز باريس و23 قرية وتابعا، على غرار ما يتم بالمرحلة الحالية بمركز الفرافرة.