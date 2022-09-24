

وأضافت الشرطة في تصريحات أوردتها صحيفة "كاثمرينى" اليونانية أنه تم إلقاء القبض على مواطن أجنبي يبلغ من العمر 38 عامًا أمس الجمعة لتسهيل بشكل غير قانوني دخول ثلاثة مهاجرين بدون وثائق سفر.



وفي نفس اليوم، ألقت السلطات اليونانية القبض على مواطن أجنبي يبلغ من العمر 24 عامًا وهو ينقل ثمانية مهاجرين دون وثائق سفر، كما تم القبض على اثنين آخرين من المتواطئين، تتراوح أعمارهم بين 47 و 21 عامًا.



وأضافت الشرطة أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا في نفس المنطقة بسبب تسهيله دخول اثنين من المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.