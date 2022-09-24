السجن المشدد 5 سنوات لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم (ع.ا.م) عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه، على أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم حيث وقعت مشاجرة بينهما بسبب خلافات قام خلالها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه مما أدى إلى مقتله فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.