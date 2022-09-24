الذهب الأصفر.. حصاد الذرة الشامية يرسم البهجة على وجوه مزارعى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قدم تليفزيون "اليوم السابع" جولة من داخل الأراضى الزراعية، لموسم حصاد الذرة الشامية، "الذهب الأصفر"، كما يطلقون عليها، وذلك من منطقة أبيس السابعة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة نوراعلي حسن، باحث بمركز البحوث الزراعية قسم الذرة الشامية، إن محصول الذرة الشامية واحد من أهم المحاصيل بالمحافظة، والهوحن الفردية البيضاء والصفراء والمحصول هذا العام جيد بشكل كبير .

وأضافت نورا علي حسن لـ"اليوم السابع"، أن هناك مجموعة كبيرة من الحقول الزراعية للذرة الشامية الهوجان البيضاء والصفراء، ومحافظة الإسكندرية تضمن عدة مناطق يتم زراعة الذرة الشامية فيها، وهي أبيس وبرج العرب والعامرية والمنتزة والنهضة ومحصول رقم 168 من أجود الأنواع ، وهناك متابعة منذ بداية المحصول في فترة البذور وحتي الحصاد، وكذلك متابعة الارشادات في السماد والرى .

وأشار سلامه شحاته مزراع بمنطقة أبيس السابعة، إلى أن التقاوي التي يقوم بزراعة بها زراعة الذرة الشامية جيدة ، والحمد لله الإنتاج هذا العام كل خير، والمحصول بحالة جيدة لانه من المحاصيل الهامه للدولة والمواطن ،ويتم الحصاد يعن طريق حصاد الأعداد وطرحها فى الأرض، وتركها لفترة محددة ،ثم نبدأ فى جمع المحصول .

وأوضح سلامة شحاته، أن الإرشاد الزراعي، متابع بصفة مستمرة حيث أن المساحة المزرعة في منطقة أبيس 200 فدان تقريبا ،وان الفدان علي حسب زراعته ، ويتم حصاد 200 اردب للفدان، مشيرا إلى أن الإنتاج هذا العام ارتفع بكميات كبيرة ،وهو يستحق لقب الذهب الأصفر لانه من خير بلدنا .