الداخلية تضبط 1617 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بالجمهورية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1617) قضية تموينية متنوعة.

ومن بين القضايا ضبط (452) قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، بمضبوطات (96٫445 طن "دقيق أبيض – مكرونة – ملح طعام – سكر – زيت – أرز – خل – حلوى - أعلاف – أسمدة – 12000 عبوة "عصائر" – 18478 عبوة سجائر)، وكذا (721) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق مدعم "تصرف" - 159 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 163 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 75 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 76 قضية توقف عن الإنتاج – 226 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (5٫850 طن دقيق بلدى مدعم).

وضبط (31) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (5٫554 طن "سكر – زيت – أسمدة "مدعمة" – 200944 لتر مواد بترولية) .. بحجم مضبوطات بلغت (113٫049 طن – 200944 لتر "مواد بترولية" –18478 عبوة "سجائر" – 12000 عبوة عصائر).. كان أبرزها ضبط (21٫25 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لمخبز سياحى) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الداخلية في ضبط (20٫85 طن "دقيق أبيض – سكر حر - مكرونة") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (6 طن أعلاف حيوانية "نخاله خشنة") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية وضبط (قائد سيارة حال سيره السيارة - بمحافظة الأقصر) ومحملة بكمية قدرها (4,5 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (1,6 طن "سكر تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (1,55 طن "أسمدة زراعية") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر وضبط (74500 لتر " بنزين 92،95") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (7) قضايا بمضبوطات بلغت (290 قطعة "136 قطع صوتية – 81 قطعة ضوئية – 73 قطعة ملصق") وضبط (5٫04 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (1٫5 طن "مقطعات لحوم") ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات بدون ترخيص تابع لأحد المطاعم) بمحافظة الجيزة وضبط (1٫5 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ اللحوم) بمحافظة الشرقية وضبط (6٫5 طن "حلوى جافة - سكر") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وضبط (2٫5 طن "ذرة مجروشة" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات وغير صالحه للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، (4500 عبوة "مقرمشات") بدون مستندات وغير صالحه للإستهلاك الآدمى لعدم وجود تاريخ الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية وضبط (13780 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة وضبط (قائد سيارة حال سيره السيارة – بمحافطة الفيوم) محملة بكمية قدرها (8 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (54) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (21480 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).