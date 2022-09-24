الجيش اللبنانى يعتقل شخصا للاشتباه في تهريبه مهاجري مركب طرطوس السورية

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الجيش اللبناني في بيان، إن مديرية المخابرات أوقفت المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر.

وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً.

كما اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022.

ويستمرّ التحقيق مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص.

هذا وقد أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، ارتفاع عدد ضحايا المركب اللبناني الغارق قبالة ساحل طرطوس بسوريا إلى 87 شخصًا، فيما يتلقى 20 شخصًا من الناجين العلاج في أحد مستشفيات مدينة طرطوس.