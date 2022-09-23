وكان مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين قد غادر المنية بمحافظة الشمال اللبناني ثم غرق مساء أمس قبالة ساحل طرطوس السورية.



وأكد حمية، في وقت سابق، أن المتوفين بينهم 9 لبنانيين على الأقل، فيما نجا عشرون آخرون بينهم 5 لبنانيين و12 سوريًا وثلاثة فلسطينيين جميعهم من المقيمين في لبنان، ويتلقون العلاج حاليًا في مستشفى طرطوس.