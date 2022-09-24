إعلام القاهرة تنظم الإثنين المقبل ندوة عن التوعية بجهود "حياة كريمة"

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن تنظيم ندوة بعنوان " التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي: حياة كريمة" وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الإثنين 26 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية .

كما تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة يوم الإثنين ندوة بعنوان " الإعلام والتصدي لأزمة تغير المناخ " الثانية عشرة ظهراً .

وتأتى تلك الندوات برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد الكلية ، وبدعم من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، وإشراف عام الدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان .