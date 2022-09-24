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إعلام القاهرة تنظم الإثنين المقبل ندوة عن التوعية بجهود "حياة كريمة"

السبت، 24 سبتمبر 2022 03:00 ص
إعلام القاهرة تنظم الإثنين المقبل ندوة عن التوعية بجهود "حياة كريمة" كلية الإعلام جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت  كلية الإعلام جامعة القاهرة عن تنظيم  ندوة بعنوان " التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي: حياة كريمة" وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الإثنين 26 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية .

كما تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة  يوم الإثنين  ندوة بعنوان " الإعلام والتصدي لأزمة تغير المناخ " الثانية عشرة ظهراً .

وتأتى تلك الندوات برعاية الدكتور  محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد الكلية ، وبدعم من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، وإشراف عام الدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان .

 

 


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اعلام القاهرة

تغير المناخ

حياة كريمة



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