أطباء مستشفى التأمين الصحى بالأقصر ينقذون سيدة حامل في 3 توائم.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بفرع محافظة الأقصر، عن نجاح أطباء النساء والتوليد بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، فى إنقاذ سيدة حامل في 3 توائم عن طريق الحقن المجهري في 33 أسبوعا من الحمل بعد تأخر إنجاب لمدة 10 سنوات، وتم إجراء ولادة قيصرية وخرجت بنجاح والأطفال بصحة جيدة.

البداية كانت بحضور السيدة إلى طوارئ مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، والتى كانت تعاني من ارتفاع شديد بضغط الدم وتورم بالجسم، وعلى وجه السرعة تم تجهيز السيدة للدخول إلى العمليات وإجراء ولادة قيصرية لها حفاظاً على حياتها وحياة الأطفال الثلاثة، وتمت الولادة القيصرية بنجاح وخرجت السيدة إلى قسم العناية المركزة لاستكمال العلاج ووضع الأطفال الثلاثة بقسم الحضانات .

وخرجت السيدة وأطفالها الثلاثة من المستشفى وهم بصحة جيدة، حيث أجريت العملية القيصرية بمشاركة كل من الدكتورة نجاح خيري أخصائي النساء والتوليد، والدكتور نادية محمد عثمان مساعد أخصائي النساء والتوليد، والدكتور كرلس الشايب طبيب مقيم النساء والتوليد، وذلك بالتعاون مع فريق التخدير والعمليات وهم كل من الدكتور محمد السيد استشاري التخدير والعمليات، والدكتور وليد محمد أخصائي التخدير والعمليات، ورحاب السيد فني تخدير.

وأوضحت الهيئة أنه تم إجراء العملية بالتعاون مع أطباء الأطفال وحديثي الولادة بالمستشفى وهم كل من الدكتورة أسماء حسن أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، ومشاركة فريق التمريض رمضان قناوي تمريض عمليات، وأمينة عطا تمريض عمليات، ووليد لطفي تمريض عمليات ومحمود سليم تمريض حضانات، وابتسام رشدي رئيس تمريض العمليات، حيث تعمل طوارىء مستشفى إيزيس التخصصي طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لاستقبال حالات الولادة الطارئة، وكذلك حالات الطوارىء للأمراض النسائية ويتم استقبال وعلاج حالات الطوارئ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.