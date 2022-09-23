وكيل صحة المنوفية يتفقد وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى حميات منوف

المنوفية - فريق المحافظات

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية لمستشفى حميات منوف لتفقد وحدة الأشعة المقطعية وسير العمل واستكمال أعمال التطوير بمستشفى حميات منوف ، وذلك في إطار متابعة معدلات الانجاز والتطوير بالمنشآت المدرجة ضمن أعمال الإنشاء والتطوير فضلاً عن التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ورافق وكيل صحة المنوفية بجولته التفقدية الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، ومحمد عرفة مدير الشئون الإدارية بالمديرية ، بحضور الدكتور محمد سلامة مدير مستشفى حميات منوف ، والأطقم الطبية المعاونة ومسئولي الطب العلاجي بإدارة منوف الصحية.

كما تم تفقد وحدة الأسعة المقطعية حيث تم تزويد مستشفى حميات منوف بجهاز أشعة مقطعية (سيمنز ألماني 16 مقطع) للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بمركز ومدينة منوف.

كما قام وكيل صحة المنوفية بتفقد أعمال التطوير والأجهزة الغير طبية والأثاث الذي تم تزويد المستشفى به ، توريد الوزارة، استكمالاً لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفى حيث تم توريد عدد 150 سرير للمرضى وتجهيز كامل لسكن الأطباء والطبيبات والفنيين بالإضافة إلى عدد 47 وحدة ثلاثية ككراسي انتظار للمرضى وعدد 81 مكتب، كما تم تجهيز قاعة تدريبية للمحاضرات بالمستشفى بالإضافة إلى التجهيزات المختلفة لغرف المرضى والتي تسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة بالمستشفى.

وأوضح وكيل صحة المنوفية بأن جهاز الأشعة المقطعية يوفر خدمات الأشعة المقطعية على المخ والفقرات والصدر والبطن والحوض المفاصل بالإضافة إلى الأشعة المقطعية بالصبغة.

وفي نفس السياق تم متابعة أعمال مبادرة التشخيص عن بعد والتي تتم بمستشفى حميات منوف حيث تم حتى الآن ومنذ بدء المبادرة مناظرة 74 حالة من خلال وحدة التشخيص عن بعد وفقاً لجداول الاستشارات الصحية من جميع الأقسام بالمستشفيات بتخصصات الصدر والقلب وأمراض الدم والجراحة العامة والمخ والأعصاب وأمراض الكلى والمناعة والكبد والجهاز الهضمي والجلدية والنفسية والعصبية والعظام في إطار حرص وزارة الصحة والسكان لتوزيع الخدمات الطبية بصورة عادلة للوصول بها إلى الأماكن النائية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

يُذكر أن السعة الاستيعابية لمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بمنوف 96 سرير وتضم تخصصات الطوارئ على مدار الساعة ومناظير الجهاز الهضمي ووحدة الكلي الصناعي سعة 20 ماكينة بالإضافة إلى عناية مركزة مزودة ب 2 ماكينة غسيل كلوي وعناية عزل ووحدة لعلاج الفيروسات الكبدية ووحدة تلقي لقاح فيروس كورونا وقسم علاج التهاب المخ والسحايا بالإضافة إلى قسم علاج الأمراض المعدية وأمراض الحميات وقسم علاج أمراض الكبد وقسم الباثولوجي.