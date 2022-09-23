ميقاتى يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة مع الرئيس عون الأسبوع المقبل

إيمان حنا

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن أمله إنهاء ملف تشكيل الحكومة خلال الاجتماعات التي سيعقدها مع الرئيس العماد ميشال عون الأسبوع المقبل، قائلا:" إنه لا يحتاج إلى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة إلى حكومة لتستطيع التصدى قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب أن نتصدى لكل هذه المشكلات"، وفق بيان لحكومة لبنان .

وعن الحديث الجاري بأن تشكيل الحكومة بات قريبا قال:"لقد كلفت لتشكيل حكومة، وفي اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، قدمت للرئيس تشكيلتي الحكومية، ولا يزال الموضوع عالقا بين وزير من هنا وآخر من هناك،وهذا البحث يحصل بيني وبين الرئيس وبالتعاون معه،واتمنى في الاجتماعات المقبلة في الاسبوع المقبل ان ننتهي من هذا الموضوع لانه لا يحتاج الى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة الى حكومة لتستطيع التصدي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب ان نتصدى لكل هذه المشكلات".

أضاف ميقاتى، قائلا: "في كل اللقاءات التي عقدتها شرحت الوضع في لبنان والصعوبات التي نواجهها في كل القطاعات وأكدت أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب إجرائها في الموعد المحدد. صحيح أن هذا الاستحقاق ليس كل الحل، ولكنه خطوة أساسية ، وقد ركزت في لقاءاتي مع الرؤساء والمسؤولين الذين اجتمعت معهم فى نيويورك على أهمية هذا الاستحقاق وطلبت دعمهم بالاتصالات لإتمام هذا الاستحقاق، كذلك فقد استحوذ موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية على حيز من البحث في لقاءاتي. الموضوع متقدم من دون شك ولكن العبرة تبقى في النهايات، وهناك بعض الخطوات الاخيرة ننتظر بشأنها بعض الاجوبة ، وان تكون رسمية لنبني على الشيء مقتضاه".