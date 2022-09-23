مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 101 رحلة طيران دولية أسبوعية بداية من الغد

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستعد مطار مرسى علم الدولى، بداية من غداً السبت 101 رحلة أسبوعية أغلبها اوربية قادمة من 11 دولة اوربية، حيث تعد السياحة التشيكية في مقدمة رحلات الوصول الأسبوعية للمطار .



وتبين من كشوف رحلات الطيران الأسبوعية بداية من غدا السبت وحتي الجمعة المقبلة انطلاق موسم السياحة الشتوية بمرسى علم بواقع 98 رحلة طيران دولية و3 رحلات داخلية.



ويصل لمرسى علم خلال الأسبوع المقبل بداية من غدا السبت 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و17 رحلة من ايطاليا و17 من ألمانيا و32 رحلة من التشيك و18 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا؛ ورحلة من النمسا واخرى من المجر ورحلة من فرنسا و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة .



وقال الخبير السياحي أبو الحجاج العماري أن مرسى علم تعد درة تاج السياحة المصرية في التوقيت الحالي، ومعدات وصول رحلات الطيران خلال الأسبوع المقبل تعد اول انطلاقه للموسم السياحي الشتوي والذي يبدأ بداية أكتوبر.



واضاف : أن السياح المصرين والأجانب اعتادوا على إطلاق لقب مالديف مصر علي مدينة مرسى علم، لوجه الشبه بين شواطئها وشواطئ المالديف، مضيفا أن هناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة وخاصة مع انطلاق الموسم الشتوي .

