محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تقديم المساعدة لضحايا حادث تصادم بعد وفاة 2 وإصابة 22 آخرين

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات لحالات الأسر المتضرره من حادث تصادم أتوبيسين على طريق المطرية بورسعيد والذي أسفر عن وفاة حالتين وإصابة 22 حالة تم نقلهم بمستشفى الزهور ببور سعيد.

وأوضح وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنه تم متابعة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لسرعة لصرف المساعدات اللازمة بموجب القرار الوزاري رقم433 لسنه 2022 حيث يتم صرف مبلغ 50000 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25000 جنيهًا في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، وتقرر كذلك دعم أسر الضحايا لمدة عام و حيث يتم صرف مبلغ 50000 جنيها بحد اقصى اذا نتج عن الحادث عجز كلى والتنسيق بشأن حاله المصابين مع مديريه بور سعيد للتضامن الاجتماعى والمتابعة أولا بأول حتي تماثلهم للشفاء.

وفي هذا الاطار أكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من ابناء محافظة الدقهلية، وخاصة وقت الحوادث والازمات،كما اكد ان المحافظة بكامل اجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الانسانية وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.

وقال بيان لمحافظة الدقهلية، إن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، ففي محافظة الدقهلية، وفي اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.